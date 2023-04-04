Одесса, Украина, 4 апреля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Две серии взрывов прогремели в Одессе — в городе и в Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом 4 апреля сообщают украинские СМИ и телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В результате первой серии взрывов произошёл сильный пожар в районе аэродрома «Школьный». Жители Одессы уточнили в социальных сетях, что удар был нанесён с помощью БПЛА.

О второй серии взрывов сообщил телеграм-канал украинского издания «Думская». Отмечается, что в результате взрывов был нанесён материальный ущерб, его размеры не уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в Одесской области.