Штат Миннесота, США, 4 апреля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Мэра города Миннеаполиса Джейкоба Фрея пытался найти президент США Джозеф Байден во время выступления на заводе в американском штате Миннесота. Трансляцию с места события вёл 3 апреля телеканал Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю», — произнес глава Белого дома, вызвав смех присутствовавших.

Мэр Миннеаполиса не откликнулся на призыв Байдена, так как его не было среди участников мероприятия. Реплика американского лидера привлекла внимание Национального комитета Республиканской партии (RNC), который разместил информацию о курьёзе в своём Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неловкой ситуации, в которую попал президент США Байден, когда не смог произнести правильно название города Роллинг Форк в штате Миссисипи. Американский лидер назвал город «Роллинг Стоуном».