Вашингтон, 4 апреля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Адвокат Тодд Бланш будет заниматься делом о подлоге финансовых документов компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экс-главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Политик уточнил, что юрист уже сообщил фирме Cadwalader, Wickersham & Taft, в которой он работает, о том, что будет заниматься делом Trump Organization. Расследование касается отношений Трампа с бывшей порноактрисой Сторми Дэниелс и выплаты ей большой суммы за молчание в период избирательной кампании 2016 года.

4 апреля Дональд Трамп должен предстать перед судом в Нью-Йорке, где ему могут быть предъявлены обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с финансовым мошенничеством. Республиканец отвергает все обвинения и называет их политическим преследованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Сторми Дэниелс заявила, что готова дать показания в суде против Дональда Трампа. Она также добавила, что боится угроз от сторонников политика.