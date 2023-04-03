Санкт-Петербург, 4 апреля, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Трое несовершеннолетних оказались среди пострадавших в результате взрыва в кафе в центре Санкт-Петербурга. Об этом 3 апреля сообщил городской комитет по здравоохранению в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Уточняется, что общее число пострадавших возросло до 33 человек за счёт двух несовершеннолетних. Подросток 14 лет был доставлен в состоянии средней тяжести в больницу святой Ольги, а девушка 17 лет поступила в центр имени Раухфуса. Девушка после обследования и отказа от госпитализации была отправлена на амбулаторное лечение.

Также сообщалось о девочке 14 лет, которая поступила в центр имени Раухфуса с осколочными ранениями. Пострадавшей провели операцию по удалению осколков.

Как сообщили журналистам в виртуальной приёмной СПбГУ, среди пострадавших — пятеро студентов университета. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве, который прогремел 2 апреля в кафе Street Food Bar на Университетской набережной Петербурга во время творческого вечера блогера и журналиста Владлена Татарского (Масксима Фомина). В результате взрыва Татарский погиб на месте.

Кроме того, по данным Минздрава Санкт-Петербурга, в результате взрыва пострадали 33 человека, из них восемь госпитализированы в тяжёлом состоянии.