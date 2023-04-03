Дамаск, 4 апреля, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Как минимум два мирных жителя погибли в результате ракетных ударов, нанесённых ВВС Израиля по окрестностям столицы Сирии города Дамаска. Об этом 4 апреля сообщило агентство SANA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что ракеты были выпущены ВВС Израиля со стороны Голанских высот. Информацию о ракетной атаке подтверждает министерство обороны Сирии в социальных сетях.

Сирийское военное ведомство отмечает, что ракетные удары были нанесены израильскими ВВС в 00:15 мск по окрестностям Дамаска и в южном регионе. Большинство ракет было успешно перехвачено средствами ПВО Сирии.

В результате воздушной атаки погибли двое мирных жителей, также был нанесён материальный ущерб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной атаке на окрестности сирийского города Дамаска.