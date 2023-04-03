Вашингтон, 4 апреля, 2023, 02:28 — ИА Регнум. По вине властей США в глобальной энергетике начались серьёзнейшие проблемы, заявило 3 апреля российское посольство в Вашингтоне в комментарии в своём Telegram-канале.

Дядя Сэм

Посольство обратило внимание на заявления американской администрации о достигнутых за прошедший год «успехах» США в якобы укреплении энергобезопасности своих европейских союзников за счет снижения «зависимости» от российских энергоресурсов.

«По сути, местные власти отчитываются о том, как Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике. С упорством достойным лучшего применения рассуждают о «преимуществах» разрыва энергосвязей России и Европы. Как «манну небесную» подают рекордные отгрузки американского СПГ, призванные заместить «недемократичный» отечественный природный газ», — говорится в комментарии.

Посольство отметило чрезвычайно высокую цену, которую вынуждены будут заплатить европейцы за такие действия. Так, преодоление энергокризиса 2022 г. обойдется налогоплательщикам в ЕС не меньше чем в $1 трлн. Между тем затраты на импорт сжиженного и трубопроводного газа — на замену российскому — уже выросли втрое, до $208 млрд. Прогнозируется дефицит энергоресурсов, вынуждающий нормировать потребление.

Ключевыми выгодоприобретателями запущенной Вашингтоном кампании по борьбе с «ненадежными» поставщиками являются, крупнейшие американские топливно-энергетические корпорации, считает посольство. Так, по итогам 2022 года совокупные доходы западных энергоконцернов увеличились на 48% — до $3,6 трлн.

«Назовем вещи своими именами. Чего не отнять у Белого дома, так это весьма сомнительного «умения» создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков. При этом США не стесняются выкручивать руки союзникам, заставляя последних на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», — заявило посольство.

Как сообщалось раннее, страны Европейского союза практически единогласно продлили ограничение на потребление газа на 15%. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.