Одесса, Украина, 4 апреля, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Об этом 4 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса предупреждения о воздушных тревогах министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Сигнал воздушной тревоги в Одесской области прозвучал в 01:24 мск. Жителей региона попросили пройти в укрытия.

При этом ряд украинских СМИ перед объявлением воздушной тревоги сообщил о взрывах в Одессе и Одесской области. Кроме того, были зафиксированы несколько атак БПЛА «Герань-2».

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в четырёх регионах Украины.