В Одесской области объявлена воздушная тревога, слышны взрывы
В Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, слышны взрывы
Одесса, Украина, 4 апреля, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Об этом 4 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса предупреждения о воздушных тревогах министерства цифровой трансформации Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Одесса
Сигнал воздушной тревоги в Одесской области прозвучал в 01:24 мск. Жителей региона попросили пройти в укрытия.
При этом ряд украинских СМИ перед объявлением воздушной тревоги сообщил о взрывах в Одессе и Одесской области. Кроме того, были зафиксированы несколько атак БПЛА «Герань-2».
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в четырёх регионах Украины.