Вашингтон, 4 апреля, 2023, 01:44 — ИА Регнум. В Вашингтоне ожидают, что украинские войска в течение ближайших недель начнут контрнаступление. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает 3 апреля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы ожидаем, что Украина начнёт свое весеннее наступление в ближайшие недели», — сказала она.

Это заявление Смит сделала на онлайн-брифинге в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которое пройдёт в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозы президента Украины Владимира Зеленского начать наступление на полуостров пообещал «встретить и похоронить» ВСУ. Аксёнов сделал такое заявление после того, как ряд украинских СМИ распространил заявление Зеленского о готовящемся контрнаступлении украинских войск, в котором тот пригрозил уничтожить российских военных, если они не покинут территории, которые Киев считает своими.