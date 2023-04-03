Мелитополь, 4 апреля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Базу иностранных наёмников уничтожили российские военные в Запорожской области. Об этом 3 апреля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Наши артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области», — указал Рогов.

По словам Рогова, удар по базе наёмников был нанесён снарядом «Краснополь», корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника. Как уточнил Рогов, «по самым скромным подсчётам», потери среди иностранных наёмников составили несколько десятков человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов сообщил о подготовке ВСУ к наступательной операции в Запорожской области.