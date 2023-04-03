Москва, 4 апреля, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Окончание налогового периода в России и несбалансированный спрос на валюту привели к ослаблению рубля на торгах 3 апреля, которое происходит на фоне роста цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на мнение аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Кроме того, как считают эксперты, причинами такого процесса стали сделки по продаже иностранными компаниями своих активов в РФ, а также изменение требований Центробанка к обязательным резервам в валютах «недружественных» стран.

Вместе с тем специалисты предполагают, что рост цен на нефть вызовет укрепление рубля в будущем. При этом указанный эффект будет частично подавлен продажей юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2023 года в ходе торгов на Московской бирже курс американского доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил отметку в 78 рублей. Он поднимался до уровня в 78,01 рубля, увеличившись на 0,53% по сравнению с началом торгов.

Кроме того, курс евро вырос на 0,72% и составив 84,82 рубля за единицу.