Вашингтон, 4 апреля, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Ожесточённый бой продолжается на территории города Артёмовска (Бахмута). Такое заявление сделал 3 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Всё ещё идёт довольно ожесточённый бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — сообщил Кирби.

Кроме того, Кирби добавил, что в США понимают значение Артёмовска для Киева. По словам Кирби, даже в случае, если город падёт, это не повлияет на динамику боя «со стратегической точки зрения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 апреля в 23:00 над администрацией города Артёмовска в ДНР был водружён российский флаг.