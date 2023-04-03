Светлогорск, Калининградская область, 4 апреля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. 63-летний местный житель в Светлогорске Калининградской области открыл стрельбу в агентстве недвижимости и ранил двух человек, сообщает 3 апреля пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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По версии следствия, вечером 3 апреля 2023 года подозреваемый в помещении агентства недвижимости, расположенного на Калининградском проспекте в Светлогорске, произвел выстрелы в двух мужчин, после чего с места преступления скрылся. С огнестрельными ранениями потерпевшие госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия. Совместно с оперативниками управления уголовного розыска проводится установление места нахождения подозреваемого.

Как сообщалось ранее, 28 марта 72-летний пенсионер открыл стрельбу из пневматического пистолета в банке на северо-западе Москвы. Впоследствии выяснилось, что он действовал под влиянием телефонных мошенников.