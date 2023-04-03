Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Призыв ряда западных СМИ не вступать во взаимодействие с Россией в рамках ее председательства в Совете Безопасности ООН будет отвернут странами, входящими в Совбез, заявил на брифинге 3 апреля постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. В последнее время в западной прессе началась антироссийская кампания, касающаяся председательства страны в СБ ООН.

«Вы сказали, что многие члены Совета Безопасности будут работать против России. Не думаю, что так будет», — сказал дипломат.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что в Совбез ООН входят не только США, Британия, Франция и еще ряд стран, которые настроены на бойкот РФ, но и другие государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Россия стала на месяц председателем Совбеза Организации Объединенных Наций. Обязанности спикера органа на этот период переданы главе МИД РФ Сергею Лаврову.

2 апреля руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС будут противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя СБ ООН».