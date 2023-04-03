Херсон, 4 апреля, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Информацию, распространённую Генштабом ВСУ, о якобы подготовке к эвакуации из Скадовского района на левом берегу Днепра опроверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 3 апреля в своём телеграм-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются», — написал Сальдо.

По мнению врио главы Херсонской области, украинские военные «хотят выдать желаемое за действительное», так как не могут победить в бою. Сальдо дал совет ВСУ готовиться «к эвакуации из Херсона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио Херсонской области Сальдо рассказал об усилении в три раза линии обороны по левому берегу Днепра.