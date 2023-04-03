Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в принадлежащий ему небоскрёб Trump Tower, расположенный в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает 3 апреля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

К небоскрёбу стянуты дополнительные наряды полиции, здание обнесено металлическими ограждениями. За огороженную зону вокруг Trump Tower полицейские пропускают лишь жителей близлежащих домов и сотрудников офисов. Около небоскрёба сосредоточилось большое количество журналистов. Также на месте присутствуют и сторонники бывшего президента.

Трамп должен во вторник, 4 апреля, направиться в суд, где ему будут предъявлены обвинения.

Как сообщалось раннее, правоохранительные органы США подозревают Трампа в препятствии расследованию дела о секретных документах, найденных в его имении во Флориде. Также ему планируется предъявить обвинение в подделке документов.