Нью-Йорк, США, 3 апреля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Отсутствие реакции международного сообщества на убийство блогера и военкора Владлена Татарского говорит об избирательности подхода к происшествиям, связанным с журналистами. Такое заявление сделал 3 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции.

Russiaun.ru Василий Небензя

Российский дипломат напомнил о ситуации с задержанием за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и сравнил реакцию международных организаций на это событие с реакцией на убийство Татарского.

«Вчера произошло убийство российского блогера и журналиста с псевдонимом Татарский, настоящее его имя было Максим Фомин. Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением. Так что, мы думаем, имеет место определенная избирательность в подходе к тому, что происходит с журналистами», — указал Небензя.

Дипломат отметил, что от организаций, которым надлежит комментировать подобные происшествия, не было «ни единого слова».

«Они бы прокомментировали это, если бы речь шла не о российском журналисте», — пояснил Небензя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН на теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб журналист Татарский и пострадали десятки людей.