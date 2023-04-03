Сан-Франциско, США, 3 апреля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Синяя птица на логотипе сайта социальной сети Twitter уступила место собаке, которая является символом криптовалюты Dogecoin. В этом можно убедиться 3 апреля при просмотре страниц сайта.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Логотип Dogecoin отображается в левом верхнем углу экрана, над меню, заняв место синей птицы — постоянного символа социальной сети. Владелец Twitter американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск пока никак не прокомментировал появление логотипа-собаки на сайте соцсети. Как долго продержится новый логотип на сайте Twitter — неизвестно.

Нет комментариев в связи с исчезновением синей птицы — логотипа и в блоге социальной сети, а также на странице поддержки Twitter. Однако, по данным агентства Bloomberg, с момента появления логотипа Dogecoin на странице сайта цена этой криптовалюты на бирже Binance выросла на 30%.

Сам Илон Маск положительно отзывался о криптовалюте Dogecoin в своём Twitter, а компания Tesla, также принадлежащая Маску, объявила в начале 2022 года о приёме Dogecoin в качестве оплаты за ряд выпускаемых товаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Илона Маска, Twitter в ближайшее время раскроет «в прямом смысле слова весь исходный код», связанный с выдачей публикаций пользователям.