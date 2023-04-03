Херсон, 3 апреля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Украинские власти должны готовиться к эвакуации из Херсона, заявил 3 апреля врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

Сальдо прокомментировал информацию о подготовке эвакуации из Скадовского района, назвав её не соответствующей действительности. В свою очередь он призвал киевские власти самим эвакуироваться из Херсона.

«Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчёркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются. Эти комедианты не могут победить нас в бою — поэтому, наверное, регулярно озвучивают свои неумные фантазии, хотят выдать желаемое за действительное. Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона», — написал Сальдо.

На сегодняшний день Россия контролирует 75% территории Херсонской области, остальная часть — на правом берегу Днепра, включая Херсон — остаётся под контролем украинских властей. Временным административным центром Херсонской области в данный момент является Геническ.