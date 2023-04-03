Вашингтон, 3 апреля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. В Вашингтоне считают, что принятые меры по защите своих разведывательных данных от китайского аэростата являются эффективными. Об этом заявила 3 апреля заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Чиновница, комментируя последние публикации в ряде СМИ о том, что власти США умышленно преуменьшают объемы собранных аэростатом КНР разведданных, сказала: «Мы уверены в эффективности тех мер, которые были нами приняты. Нам известно о том, что этот аэростат предназначался для разведки, и принятые нами меры помешали ему собрать больше информации с наших объектов».

Сингх отказалась подтвердить то, что сбитому аэростату удалось передать часть данных, собранных над территорией США, в Китай.

«Я не могу заявить о том, что им удалось передать какие-то данные в Пекин. У меня попросту нет такой информации, и я не готова ее подтвердить», — сказала Сингх.

Как сообщалось ранее, китайский аэростат, сбитый 4 февраля у побережья Южной Каролины, мог собирать данные с ряда военных баз и объектов США. Источники предполагают, что аэростат в режиме реального времени во время пролета над рядом американских военных объектов передавал Пекину электронные сигналы, собранные с систем коммуникаций и вооружений.