Москва, 3 апреля, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Изменений в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в текущем году не будет. Об этом 3 апреля сообщается на странице Министерства просвещения России в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет», — говорится в сообщении министерства и отмечается, что об этом рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в эфире еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда».

Кроме того, указывается, что изменения в содержательной стадии экзамена незначительны, преподаватели и выпускники ознакомились с ними до сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вопрос об отмене Единого государственного экзамена требует очень серьёзного обсуждения.