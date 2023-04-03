Нью-Йорк, США, 3 апреля, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Россия всегда объективно выполняла свои обязанности в качестве председателя в Совете Безопасности ООН, заявил 3 апреля на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Neptuul Совбез ООН

«Думаю, никто не сможет нас упрекнуть, что мы не были честными брокерами. В отличие от некоторых стран, которые сейчас нас в этом упрекают, но сами не были честными брокерами», — сказал он.

Так дипломат оценил обвинения в адрес России в связи с председательством страны в СБ ООН в апреле. Небензя также прокомментировал призывы лишить РФ возможности быть председателем в Совбезе.

Постпред подчеркнул, что у Запада нет права определять страну, председательствующую в Совете. Он добавил, что такие правила будут действовать, пока существует нынешний мировой порядок, и западные государства не могут менять утвержденный механизм председательства в СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля Россия в течение месяца будет председателем Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. На это время спикером СБ ООН станет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В качестве ключевых тем для обсуждения в период председательства России планируется вывести на повестку «эффективную многосторонность», а также риски при экспорте вооружений и урегулирование на Ближнем Востоке.