Москва, 3 апреля, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Блокировка банковских счетов Института Гёте в России является соразмерным ответом на блокировку счетов Русского дома в Берлине после неоднократных предупреждений Москвы. Об этом 3 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Введение в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске упомянутых ограничительных мер является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК)», — пояснила Захарова.

По словам российского дипломата, власти Германии неоднократно получали предупреждение о неизбежности соразмерного ответа в случае, если не прекратится административно-политическое давление на РДНК в нарушение Соглашения о деятельности культурно-информационных центров, которое было заключено между правительством Германии и правительством России в феврале 2011 года.

Как указала Захарова, в Берлине предпочли проигнорировать все недвусмысленные предупреждения российской стороны.

«В нынешних условиях банковские счета Института имени Гёте в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной «разморозки» банковских счетов РДНК», — отметила Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Институт Гёте в Москве 31 марта сообщил на своём сайте о блокировке счетов и об отмене языковых экзаменов на ближайшие даты.