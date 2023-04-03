София, 3 апреля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего болгарского премьер-министра Бойко Борисова и Союза демократических сил (СДС) заняло первое место на прошедших в Болгарии парламентских выборах, сообщает 3 апреля РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Об этом стало известно после того, как ЦИК Болгарии обработала 100% протоколов на состоявшихся в воскресенье досрочных выборах в Народное собрание Болгарии 49-го созыва.

За ГЕРБ и СДС проголосовало 26,51% избирателей. Второе место заняла созданная в феврале коалиция партии «Продолжаем перемены» (ПП) ещё одного бывшего премьера Кирила Петкова и объединения «Демократическая Болгария» (ДБ) с 24,54% голосов. Третье место у выступающей за сохранение отношений с Россией партии «Возрождение» — 14,15%.

В парламент прошли преодолевшие четырёхпроцентный барьер ещё три политические силы: «Движение за права и свободы» (13,72%), коалиция «Болгарская социалистическая партия за Болгарию» (8,94%) и партия «Есть такой народ» (4,11%).

Наблюдатели отмечают, что избранному парламенту снова будет очень трудно создать правящую политическую коалицию. Для этого нужен либо альянс между двумя ведущими коалициями — ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, либо достаточно широкое объединение с участием одной из этих сил.

Как сообщалось ранее, нынешние парламентские выборы в Болгарии стали уже пятыми по счёту за последние два года. Президент страны Румен Радев был вынужден объявить их в связи с тем, что фракции в парламенте так и не смогли договориться о коалиционном правительстве.