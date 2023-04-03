Вашингтон, 3 апреля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Российская сторона готова организовать встречу в ООН главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках поездки российского министра в штаб-квартиру организации, которая намечена на 24–25 апреля, заявил 3 апреля журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Я полагаю, что, если такая встреча будет запрошена, министр будет готов встретиться с госсекретарем», — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что для проведения такого разговора также потребуется соответствующая готовность американского ведомства. Небензя отметил, что Россия никогда не стремилась уйти от подобных контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонную беседу. Разговор состоялся по инициативе Госдепартамента США. Главными темами беседы стали недавнее задержание и арест в России сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в РФ подозревают в шпионаже.

Блинкен попросил Лаврова освободить Гершковича из-под стражи, как и другого американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве еще в 2018 году по подозрению в шпионаже. Главы ведомств также обсудили «ряд актуальных вопросов двустороннего характера».