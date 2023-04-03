Украина, 3 апреля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Солдат ВСУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в одном из спа-отелей в Буковеле. Информацию передаёт портал «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военнослужащий, проходящий реабилитацию на курорте, вступил в конфликт с отдыхающими отеля из-за русского языка. На кадрах видео гость отеля оскорбляет дебошира и советует возвращаться обратно в Артёмовск. По словам супруги отдыхающего, инициатором стычки был солдат: он приставал к постояльцам и требовал от них не говорить по-русски.

«Ему не нравится, что люди говорят не на украинском языке. Вот и он начал говорить, что нам надо ехать в Россию», — рассказала она в социальных сетях.

По её словам, военнослужащий в состоянии опьянения подходил к их семье и пытался устроить провокацию, а в нужный момент стал записывать происходящее на камеру.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший военный ВСУ, старший лейтенант Валерий Гнатенко рассказал, как находившиеся под воздействием алкоголя и наркотиков солдаты ВСУ расстреливали своих сослуживцев. По его словам, они делали это просто «для забавы», просто потому что были в неадекватном состоянии.