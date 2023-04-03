Москва, 3 апреля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Организация теракта, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, — это провокационное действие украинской стороны, не победившей его в честном бою, а убившей подло, исподтишка. Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Виктор Бондарев

«Террористический акт, ставший причиной гибели Владлена, — это позорное, провокационное действие украинской стороны, которая не смогла победить его в честном бою, а убила подло, исподтишка», — написал политик в своём Telegram-канале.

Бондарев считает убийство Татарского большой трагедией и ударом по независимой журналистике. Выбирая опасную профессию военкора, люди понимают, чем они рискуют, являя собой образец мужества и отваги.

Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали.

В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.