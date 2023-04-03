Вашингтон, 3 апреля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Руководство Соединённых Штатов готово к тому, что в случае предъявления официальных обвинений экс-президенту США Дональду Трампу его сторонники начнут протестовать с применением насилия. Об этом заявил 3 апреля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

imago images/TheNews2/ТАСС Сторонники Дональда Трампа

«Мы будем готовы, если возникнет такая необходимость, но надеюсь, что этого не произойдёт», — сказал он.

Кирби отметил важность мирных протестов в США, но заявил, что «насилию нет места» в стране. Он также сообщил об отсутствии у Белого дома данных о готовящихся беспорядках.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы США подозревают Трампа в препятствии расследованию дела о секретных документах, найденных в его имении во Флориде. Также ему планируется предъявить обвинение в подделке деловых документов. Экс-президент заявил, что выступит с заявлением к общественности после предъявления ему обвинений.