Вашингтон, 3 апреля, 2023, 21:22 — ИА Регнум. США продолжат добиваться освобождения подозреваемого в России в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 3 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.

(сс) The White House Белый дом

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы ясно дали понять, что осуждаем задержание и хотим его скорейшего возвращения», — сказал Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что данным делом заинтересовался даже американский президент Джо Байден. На вопрос о том, представила ли российская сторона доказательства шпионской деятельности Гершковича, Кирби ответил, что журналист не занимался ничем подобным.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил ИА REGNUM, что Гершковича содержат в СИЗО «Лефортово». У журналиста нет жалоб на содержание, его кормят в соответствии с установленными нормами.