Киев, 3 апреля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, согласно которому следует выдворение представителей канонической Церкви из Почаевской лавры.

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинские черти

Текст документа «Об обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров о расторжении с Украинской православной церковью московского патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры» пока не опубликован на официальном сайте Верховной рады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, неизвестные заперли монахов Украинской православной церкви (УПЦ) в 34 корпусе Киево-Печерской лавры. Зачем это было сделано, неизвестно.

В связи с гонениями делегация Украинской православной церкви заявила в Организации объединённых наций о необходимости помощи международных структур в ситуации, сложившейся вокруг канонической церкви на Украине.