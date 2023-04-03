Москва, 3 апреля, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Статуэтка, при взрыве которой погиб военкор Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский), изображала его самого в форме. Об этом свидетельствует видео, опубликованное 3 апреля Telegram-каналом Mash.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу/ТАСС Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

На видео также присутствует Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к теракту. Она пыталась уйти после вручения статуэтки, но Татарский, называя девушку Настей, попросил её остаться.

«Золотой Владлен. Отлично», — прокомментировал военкор полученный подарок.

В момент взрыва экран темнеет, слышно только звук взрыва.

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Как сообщало ИА REGNUM, на видео, которое ранее обнародовал пресс-центр МВД России с допроса Треповой, она сказала, что её задержали из-за нахождения на месте теракта в момент взрыва. При этом она признала, что принесла статуэтку, которая взорвалась.

Также ранее сообщили, что Трепова представлялась Настей, когда пыталась втереться в доверие к участникам патриотических движений.