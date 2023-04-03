Москва, 3 апреля, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не понимает заявление ООН по теракту в Санкт-Петербурге о том, что там ожидают больше данных по данному инциденту. Об этом российский дипломат 3 апреля заявила в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Ждут большей информации? В офисе генсека не осталось профессионалов, что ли? Мне кажется, информационный центр ООН в Москве действует исправно», — написала Захарова.

Она отметила, что в ходе теракта в Санкт-Петербурге убили журналиста, пострадали десятки человек. Это происходит на фоне того, что украинское руководство, спонсируемое США, призывает убивать граждан РФ.

«Идите и работайте, ждуны в офисе генсека», — добавила представитель МИД РФ.

Ранее была обнародована информация, что Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к теракту, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский), ранее якобы завербовали украинские журналисты. Ей якобы платили за передачу посылок указанным адресатам.