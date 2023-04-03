Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, решено этапировать из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом 3 апреля сообщило издание «Фонтанка».

Кадр из видео. СК России Сотрудники правоохранительных органов ведут арестованную Дарью Трепову

По данным журналистов, меру пресечения задержанной планируется избрать в Басманном суде столицы. Сообщается, что её уже повезли на ведомственном транспорте в сторону аэропорта Пулково.

Ранее стало известно, что Трепова перед терактом в Санкт-Петербурге втиралась в доверие в патриотических сообществах. Она вела Telegram-канал в поддержку спецоперации на Украине, а также рисовала и продавала патриотические открытки с российскими военнослужащими для благотворительности.