Москва, 4 апреля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. В московском сервисе «Банк технологий» теперь представлена разработка одной из ведущих отечественных IT-компаний. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«В марте один из ведущих IT-разработчиков представил многофункциональную систему для бизнеса, с помощью которой предприятия могут в одном интерфейсе наладить коммуникацию, учет и управление. Новинка будет полезна как для небольших организаций, так и для крупных компаний, в частности, у которых есть филиалы по стране», — заявил он.

Программный комплекс СБИС разработала российская «Компания «Тензор». Система позволяет объединить рабочие процессы в одном окне, где можно обмениваться файлами, работать с документами, вести бухгалтерию и учет. Помимо этого в рамках функционала ПО можно вести клиентов, организовывать рабочее время, взаимодействовать с государственными и информационными системами.

На сегодняшний день в «Банке технологий» доступно более 300 решений, направленных на то, чтобы компании могли развивать свое производство. При этом сервис постоянно пополняется новыми разработками, добавил Овчинский.