Москва, 3 апреля, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Для международного сообщества важен экспорт удобрений и продовольствия из России, чтобы сдерживать рост цен на них. Вопрос их поставок будет обсуждаться. Об этом 3 апреля заявил в ходе брифинга представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Денис Абрамов/РИА Новости Мешки с удобрением

«Дискуссии по вопросу аммиачных удобрений продолжаются, как и о реализации меморандума о взаимопонимании между ООН и Россией, об облегчении экспорта российских продовольствия и удобрений. Все эти вопросы чрезвычайно важны для международного сообщества, чтобы сдерживать рост цен на них», — считает политик.

По словам Дюжаррика, ООН продолжает вести диалог с целью достижения подвижек в этом вопросе с рядом стран, в числе которых он назвал США и Великобританию. В марте 2023 года Фархан Хак — заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша — заявил, что генсек будет делать всё, что в его силах, чтобы обеспечить экспорт российских удобрений в рамках зерновой сделки. Ранее между Россией и ООН был заключён меморандум, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Ею предполагалось, что из украинских портов будет осуществляться вывоз продовольствия и удобрений. Однако Москва не раз указывала на то, что беднейшие страны получают не столько этого продукта, сколько «сытые» европейские страны. Об этом, в частности, 3 марта 2023 года заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, беднейшие страны мира в рамках «продуктовой сделки» получили всего около 3% зерна.