Москва, 3 апреля, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Дарья Трепова, задержанная по подозрению в убийстве военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, перед терактом искала способы показать себя патриоткой. Об этом 3 апреля сообщил Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

«Дарья Трепова вела псевдо-канал в поддержку СВО и пыталась попасть в патриотическую тусовку», — говорится в сообщении.

По данным канала, 3 марта Трепова впервые пришла в книжный магазин «Листва», открытый издательством «Чёрная сотня», назвалась Настей и стала активно знакомиться там со всеми на мероприятиях. Она предлагала продавать открытки в поддержку спецоперации на Украине, прибыль от продажи которых должна была пойти на гуманитарную помощь.

Сообщается, что Трепова успела продать 40 открыток. В магазине проверят, не осталось ли после неё взрывных или подслушивающих устройств. Там временно отметили все запланированные мероприятия.

«Через пару дней на постоянную охрану «Листвы» заступят профи: на входе будет досмотр с металлодетектором», — сообщили в магазине.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-центр МВД России ранее обнародовал видеозапись, на которой Трепова призналась в причастности к убийству Татарского. Она сообщила, что принесла статуэтку, которая потом взорвалась во время мероприятия.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на террористический акт. По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, его организовали украинские спецслужбы.