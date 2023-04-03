Москва, 3 апреля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. О питании осужденного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в СИЗО «Лефортово», корреспонденту ИА REGNUM рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Здание следственного изолятора «Лефортово»

«Питание соответствует установленным нормам, вчера, например, на обед были щи, картошка, курица, на завтрак — манная каша», — сообщил Мельников.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта журналисту Эвану Гершковичу была судом избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Задержали его в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях по заданию спецслужб США. По данным ФСБ, он был задержан с поличным. Вины своей он не признал. Решение суда об аресте журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже обжаловано защитой.