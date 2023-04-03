Москва, 3 апреля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы арестовал Оксану Федорову по делу о шпионаже. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба учреждения.

Сергей Фадеичев/ТАСС Здание Хамовнического районного суда

Из информации, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, следует, что ходатайство об аресте фигурантки дела о шпионаже было удовлетворено в понедельник, 3 апреля.

«Процесс был закрытый. Суд арестовал фигурантку до 3 июня», — сообщил представитель суда.

Материалы дела имеют гриф секретности. Гражданство арестованной не сообщается. Известно лишь, что она обвиняется в шпионаже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 марта корреспондент The Wall Street Journal Гершкович был задержан с поличным в Екатеринбурге при попытке собирать сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России.