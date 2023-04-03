Москва, 3 апреля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Убийство военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, который погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, является вопиющим терактом. Он должен получить принципиальную оценку со стороны государств и международных организаций, действительно осуждающих терроризм и «ратующих за безопасность работы журналистов и блогеров». Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владлен Татарский

Захарова отметила, что причастность Киева к теракту станет ещё одним подтверждением использования Украиной террористических методов.

«Российские следственные органы занимаются расследованием этого преступления. Уверены, что все виновные понесут наказание. Причастность киевского режима к данной кровавой акции станет ещё одним подтверждением использования им террористических методов», ― отметила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что российская сторона «решительно осуждает варварский террористический акт» и выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, по последним данным Минздрава, ранения различной степени тяжести получили 33 человека.

По данным следствия, преступление планировалось и было организовано с территории Украины.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. В СК добавили, что она придерживалась оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, иноагент). Знакомые девушки сообщили, что она сама рассказала о том, что была завербована «украинскими журналистами».

СКР на основе первоначальных следственных действий переквалифицировал уголовное дело, возбуждённое после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, на статью о террористическом акте.