Вашингтон, 3 апреля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Танки, которые Запад отправляет на Украину, будут уничтожать, используя их критические недостатки. Об этом в статье на портале Weapons and Strategy заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Виталий Невар/РИА Новости ПТРК «Фагот»

«У этих танков есть хорошо известные недостатки, и русские, вероятно, готовы к ним <…> И становится всё более вероятным, что многие основные боевые танки из Европы и США превратятся в пепел вместе с их экипажами», — написал Брайен.

Он отметил, что западные танки слишком тяжёлые и неспособны передвигаться по просёлочным дорогам. Кроме того, на Западе, в отличие от России, не используют активную защиту поверх обычной брони.

Брайен также указал на то, что в западных танках, поставляемых Киеву, используется разработанная в Великобритании композитная броня Chobham, секрет которой был добыт советскими разведчиками в 1977 году. Это также может быть использовано российской стороной.

Напомним, в конце марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что британские танки Challenger 2 получены скоро будут выполнять поставленные задачи. Лондон пообещал передать Киеву 14 таких танков, а также 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.