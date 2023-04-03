Вашингтон, 3 апреля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направят Украине оружие и военную технику. О новом пакете помощи Киеву объявят на этой неделе. Об этом 3 апреля заявили в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Я думаю, очередной [пакет] будет на этой неделе», ― заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

При этом он отказался вдаваться в подробности о содержании очередного транша оружия Украине, отметив, что он будет объявлен «очень-очень скоро».

По данным источников, в новый пакет помощи Киеву на сумму в размере 2,6 миллиарда долларов войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, грузовики для перевозки топлива, противотанковые ракеты, ремонтно-эвакуационные машины и «полдюжины типов боеприпасов».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что Соединённые Штаты направят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 350 миллионов долларов. В него войдут снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение и ракеты HARM, а также речные лодки и другое снаряжение.

В начале марта минобороны США подготовило новый 33-й пакет военной помощи ВСУ в размере 400 миллионов долларов. В списке помощи киевской армии гаубицы и боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.