Стокгольм, 3 апреля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Легенда «Нью-Йорк Рейнджерс» Андерс Хедберг раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за отношения к российским игрокам. Он признался, что его крайне расстраивает бездействие лиги по вопросу дальнейшего выступления россиян в НХЛ. Об этом сообщает Expressen.

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Хедберг рассказал, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в ответ на его письмо по этому вопросу заявил, что в лиге «наблюдают за ситуацией».

«Ничего больше. И что он может ответить? Они вообще ничего не сделали, что действительно чертовски расстраивает», — рассказал бывший хоккеист.

На момент старта сезона-2022/2023 в НХЛ выступали 50 российских игроков. 4 февраля десять из них приняли участие в Матче звезд лиги. В частности, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем исполнил буллит.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпион Олимпиады в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек на протяжении 2022 года активно высказывал резкую критику по поводу участия российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ, назвав это рекламой спецоперации Вооружённых сил России на Украине.

Как заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментируя позицию североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в отношении российских игроков, чешский игрок имеет право на своё мнение, при этом он не думает, что оно отражает позицию чешского народа или властей страны.