Вашингтон, 3 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. В Белом доме заявили, что не имеют данных об ответственных за убийство военкора Владлена Татарского. Об этом 3 апреля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Алексей Даничев/РИА Новости Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

«У нас нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это. Так что у нас просто нет ничего на этот счет», — сказал представитель Белого дома.

Ранее предположение о том, что военного корреспондента Владлена Татарского могли убить украинские радикалы при поддержке стран Запада высказал политолог из США Скотт Беннетт. По его словам, это могла быть совместная операция США, Великобритании и Украины, а также израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».

При этом политолог счёл возможным, что взрыв в кафе в Санкт-Петербурге мог быть произведён с использованием спутников, предоставленных США и Британией.

В НАК назвали произошедший взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила творческая встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским, терактом. По подозрению в причастности к совершению преступления задержана Дарья Трепова. Ведется следствие.

Теракт был произошел 2 апреля. В результате него пострадали 32 человека, из которых десять находятся в тяжелом состоянии.