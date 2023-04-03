Волгоград, 3 апреля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. СК завел уголовное дело против волгоградского подростка, ударившего топором соседку в ответ на просьбу сделать музыку тише. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба регионального МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Накануне в больницу попала 40-летняя жительница Волгограда с тяжёлой травмой головы. Как сообщается, травму ей нанес 17-летний сосед. По данным ведомства, компания молодых людей громко слушала музыку в квартире, а женщина просила сделать её тише.

«После неоднократных просьб потерпевшей сделать музыку тише подозреваемый вышел на лестничную клетку, где в ходе конфликта нанёс женщине удар топором», — сообщили в пресс-службе.

Злоумышленнику вменяют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте в Северобайкальском городском парке. Подросток угрожал взрослым топором и ножом за то, что те сделали ему замечание о курении.