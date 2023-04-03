Вашингтон, 3 апреля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не считают разумным решение ряда стран, входящих в ОПЕК+, сократить добычу нефти. Об этом 3 апреля сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

EPA/SHAWN THEW/POOL/ТАСС Джон Кирби

«Мы не думаем, что сокращения добычи являются разумными на данный момент, учитывая рыночную неопределенность», — сказал Кирби.

Он не стал отвечать на вопросы журналистов, ведут ли США переговоры по данному вопросу со странами ОПЕК+.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте о добровольном сокращении нефтедобычи сообщили в России. После этого уменьшить объёмы добычи нефти решили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Оман.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что члены ОПЕК+, сокращая нефтедобычу, стремятся поддержать мировую энергетику, а если какие-то страны недовольны таким решением, то «это их личное дело».