Вашингтон, 3 апреля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. После окончания конфликта на Украине в стране останется военная техника на миллиарды долларов, которая ранее была отправлена Киеву в качестве помощи США. С ней может произойти та же история, что и с оружием, поставленным в годы советско-афганской войны. Тогда поставленные американцами в Афганистан «Стингеры» пропали без вести или оказались не в тех руках. Об этом в статье в National Interest заявил офицер разведки армейского резерва США, консультант Госдепартамента Уэсли Саттервайт.

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинцы торгуют полученным оружием

«То же самое не может произойти с Украиной», ― утверждает он.

По его мнению, Вашингтон вправе требовать отчётности за оружие, которое он посылает режиму Зеленского, так как ответственное за надзор посольство США в Киеве не может управиться с таким объёмом. Саттервайт подчеркнул, что Соединённые Штаты должны не только увеличить количество инспекций на местах, но и создать электронную базу данных с фотографиями, серийными номерами и геолокационными метками.

«Пришло время подумать о том, что будет после боевых действий. Помимо прочего, мы оставляем американскую военную технику на миллиарды долларов ослабленной стране, которая лишится части территории и столкнется с пророссийски настроенным повстанческим движением», — отметил эксперт.

Консультант Госдепа уверен, что без надлежащих мер и надлежащего контроля западное огнестрельное оружие, боевые машины и боеприпасы попадут на чёрные рынки Европы через маршруты контрабандистов, а украинские военные и чиновники сколотят на этом состояния.

По данным издания, на сегодняшний день США предоставили Украине военную помощь в размере около 34 миллиардов долларов, что составляет 48% от общей суммы в 48 миллиардов долларов совокупной гуманитарной и финансовой помощи. Из общего объёма военной помощи 12,7 миллиарда долларов было предоставлено в виде оружия и оборудования из существующих запасов Пентагона, а также 1,3 миллиарда долларов в виде грантов и займов на приобретение дополнительных предметов оборонного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявлял, что Москва, имея для этого основания, опасается, что часть вооружений, которые получает Киев от Америки, может оказаться на чёрном рынке и попасть в руки преступников и террористов.

Дипломат отметил, что передача американских вооружений Украине усиливает у украинских властей ощущение безнаказанности и провоцирует расширение географии конфликта.