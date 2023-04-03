Москва, 3 апреля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Цели создания фонда «Защитники Отечества» благородные, поскольку участники СВО, получившие ранения, нуждаются в комплексной помощи, которую и поможет обеспечить фонд. Об этом ИА REGNUM рассказал правозащитник, член совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Владимир Гердо/ТАСС Александр Брод

Эксперт отметил, что многие вернувшиеся из зоны боевых действий и семьи погибших могут нуждаться в медицинской, паллиативной помощи, санаторно-курортном лечении или надомном уходе.

«Речь идёт о комплексной поддержке. Понятно, что всю эту помощь пытаются оказывать регионы, но когда существует специализированная профильная структура, в руководящие органы которой входят и представители власти, и авторитетные общественники, это усилит поддержку, сделает её более адресной, более качественной», — указал Брод.

Он отметил, что в структуру организации вошли опытные общественники, в том числе от СПЧ — Ирина Киркора — юрист и общественник с большим опытом в сфере соцподдержки.

«Хочется пожелать, чтобы фонд работал активно, прозрачно, постоянно сообщал о своих проектах, программах. Руководство фонда уже заявило, что в ближайшее время планирует выстроить работу. Я думаю, что, помимо бюджетных средств, будет и организован сбор пожертвований со стороны частных лиц, предпринимательства, а участники СВО, их семьи не останутся без внимания», — сказал правозащитник.

Брод также согласился, что на фоне санкций становится ощутимее вопрос протезирования. Однако взаимодействие региональных властей с отечественными производителями идёт всё активнее, а фонд эту работу усилит, добавил специалист.

Ранее 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Согласно подписанному указу, работа фонда будет направлена на адресное сопровождение и помощь ветеранам спецоперации. Затронет работа и «лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР» с 11 мая 2014 года.