Псковская область, 18 июня, 2002, 15:59 — ИА Регнум. Конкурс на право долгосрочной аренды лесных участков в Плюсском и Стругокрасненском районах будет объявлен 28 июня нынешнего года. ООО "Псковлеспромхоз" намерено принять участие в конкурсе, об этом сообщил Александр Криволапов, учредитель предприятия.

Предприятие образовано в 2000 году. Помимо граждан России, в состав учредителей предприятия входит компания "Пирамидис Инк." (США). Уставный капитал предприятия составляет 8 миллионов рублей, уже освоено 500 тысяч долларов США (инвестиционные вложения). Согласно бизнес-плану и проектно-технической документации, к 2004 году в лесопромышленный комплекс области будет инвестировано не менее 1,5 миллиона долларов США. На сегодняшний день в Пскове организован и успешно работает комплекс по глубокой обработке древесины. Проектная мощность предприятия позволяет перерабатывать более 3 тысяч кубометров древесины хвойных пород в месяц, причем основная доля продукции - экспортного качества. По мнению руководства предприятия, период становления завершен, и теперь "Псковлеспромхозу" необходима собственная сырьевая база в 36 тысяч кубометров хвойных пород в год.