Москва, 3 апреля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Количество пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 33 человек, сообщает 3 апреля министерство здравоохранения.

Александр Демьянчук/ТАСС Кафе «Стрит-бар», где вечером 2 апреля произошел взрыв

По данным Минздрава в больницах остаются 22 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

«По оперативным данным <…> в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля прогремел взрыв в кафе Street Food Bar на Университетской набережной Петербурга. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб на месте. Ранее сообщалось о 32 пострадавших. У всех зафиксированы минно-взрывные травмы, ожоги и множественные осколочные ранения. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов указал, что пострадавшие получат компенсации от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести их состояния.

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. Позже СК РФ переквалифицировал это дело на террористический акт. Подозреваемой в убийстве является Дарья Трепова. Вечером 2 апреля Трепова отправилась в кафе, где проходила творческая встреча Владлена Татарского «Есть такая профессия — военкор». На встрече она представилась студенткой Академии художеств, попросив разрешения подарить статуэтку. После вручения подарка девушка покинула заведение, а вскоре в баре прогремел взрыв. Следователям девушка призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. В СК добавили, что девушка придерживалась оппозиционных взглядов. По словам источника издания Mash, Дарья Трепова начала работать удалённо на неких украинских журналистов, а выполняемые ею задания были связаны с передачей посылок.