Авиньон, Франция, 3 апреля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. На стену одного из домов во французском городе Авиньон нанесли граффити с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона с усами, как у Адольфа Гитлера. Об этом 3 апреля сообщает телеканал BFMTV.

Фото из соцсетей Граффити с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона с усами, как у Адольфа Гитлера

По данным журналистов, изображение сопровождает надпись: «Нет, спасибо». Усы главы государства выведены в форме цифр 49.3, номером статьи конституции Франции, на которую сослалась премьер-министр республики Элизабет Борн, принимая законопроект о повышении пенсионного возраста в обход парламента.

Граффити подписано псевдонимом стрит-арт художника Lekto.

Как сообщало ИА REGNUM, после принятия закона о повышении пенсионного возраста во Франции начались протесты, часто перерастающие в беспорядки. По данным МВД республики на 2 апреля, общее число пострадавших правоохранителей в ходе акций превысило тысячу человек.

Ранее Макрона сравнил с Гитлером карикатурист Мишель-Анж Флори, разместив изображение на рекламном щите. Карикатура сопровождалась надписью: «Подчинись. Сделай прививку». Художника приговорили к штрафу в размере €10 000, но потом отменили приговор. В ответ Флори подал жалобу на Макрона, обвинив в цензуре.