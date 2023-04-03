Амстердам, 3 апреля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Одна из американских термоядерных бомб B61 могла получить повреждения на авиабазе Волкель в Нидерландах. Об этом, как сообщает сайт федерации американских ученых (FAS), якобы говорит снимок из студенческой методички.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная бомба

«На фотографии, опубликованной в методичке для студентов лабораторией Лос-Аламос в 2022 году, четыре человека осматривают то, что может быть поврежденной ядерной бомбой B-61», — говорится в сообщении.

Если будет доказано, что на фотографии зафиксирован факт повреждения оружия, это станет первым публично известным случаем недавнего происшествия с ядерным оружием на базе в Европе.

«Следует подчеркнуть, что нет официальных подтверждений тому, что снимок был сделан на авиабазе Волкель, что изогнутая ракета B-61 является настоящим оружием, а не муляжом или что повреждение произошло в результате случайности, а не тренировочного моделирования», — уточнятся в сообщении федерации.

Из публикации следует, что на фотографии запечатлены четыре человека, которые осматривают изогнувшуюся ракету. У двоих из них на одежде имеются нашивки отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Место удалось «рассекретить» по потолочным лампам и куску стены.

В конце 2021 года Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США сообщило о производстве первого серийного образца модернизированной атомной бомбы B61. По информации ведомства, бомбой B61−12 будут заменены три из четырех имеющихся модификаций боеприпаса B61, который находится на вооружении США с 1968 года.